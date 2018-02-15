В Татарстане вынесли приговор водителю автобуса по делу о ДТП с 14 жертвами

КАЗАНЬ, 15 фев — РИА Новости. Заинский городской суд в четверг приговорил водителя автобуса Александра Ижмукова к четырем с половиной годам колонии-поселения за ДТП, в котором погибли 14 человек, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Столкновение автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", произошло неподалеку от Заинска в ночь на 2 июля 2017 года. В автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара – Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали.

В ходе судебных прений государственный обвинитель, заинский городской прокурор Ринат Каримов, просил суд признать водителя виновным и отправить его в колонию общего режима на шесть с половиной лет.

"Виновному назначено наказание четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на три года", — сказал Галиев.

По факту ДТП были возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее представитель МВД РФ отмечал, что причиной ДТП могли стать утомленность водителя автобуса и превышение скорости. По его словам, автобус выполнял заказную перевозку.