В ходе ликвидации бандглаваря в Дагестане погиб спецназовец

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уничтоженный в Дагестане боевик возглавлял местную банду, подорвавшую автоколонну внутренних войск в 2013 году; в ходе спецоперации погиб спецназовец, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Согласно сообщению, в четверг было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО в Унцукульском районе Дагестана. Отмечается, что бандит был блокирован на участке горно-лесистой местности около села Харачи. На требование правоохранителей сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь из автоматического оружия. В ходе боеконтакта преступник был нейтрализован.

"По имеющимся данным, ранее являлся главарем т.н. харачинской банды, c 2011 года находился в федеральном розыске. Уничтоженный главарь был причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года. На месте происшествия обнаружены граната, автомат и боеприпасы к нему", — говорится в сообщении.

Среди гражданских потерь нет, "погиб один сотрудник спецназа, имеются раненые".