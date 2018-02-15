В ходе ликвидации бандглаваря в Дагестане погиб спецназовец

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уничтоженный в Дагестане боевик возглавлял местную банду, подорвавшую автоколонну внутренних войск в 2013 году; в ходе спецоперации погиб спецназовец, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
"По имеющимся данным, ранее являлся главарем т.н. харачинской банды, c 2011 года находился в федеральном розыске. Уничтоженный главарь был причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года. На месте происшествия обнаружены граната, автомат и боеприпасы к нему", — говорится в сообщении.
Среди гражданских потерь нет, "погиб один сотрудник спецназа, имеются раненые".