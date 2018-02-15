Стала известна причина смерти мальчика на тренировке по хоккею в Ельце

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Кровоизлияние в мозг стало, по предварительной информации, причиной смерти 11-летнего хоккеиста после удара шайбы на тренировке в ледовом дворце спорта в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

Трагический случай произошел в среду около 18.00 мск в спортивном комплексе "Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова". Как ранее информировало следствие, во время тренировки воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 шайба после броска попала в шею 11-летнему хоккеисту. Мальчик скончался на месте происшествия.

"Смерть наступила от повреждения околошейной артерии, вызвавшего кровоизлияние в стволовую часть головного мозга", — сказал собеседник агентства, отметив, что это — предварительные данные.

Следствие возбудило по факту случившегося дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.