ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев – РИА Новости. Челябинский областной суд в четверг по делу об убийстве полугодовалого ребенка приговорил к 10 годам колонии общего режима местную жительницу Алену Чеченеву (до замужества — Лымарь), добившуюся для женщин в России права на суд присяжных, сообщила пресс-служба облсуда.
По данным прокуратуры региона, вердиктом присяжных заседателей установлено, что Чеченева в поселке Бреды днем 23 февраля 2015 года, вооружившись неустановленным тупым твердым предметом, не менее 4 раз ударила свою дочь по голове. Ребенок погиб в тот же день от закрытой черепно-мозговой травмы. Прокуратура добавляет, что обвиняемая решилась на преступление, не желая осуществлять обязанности по воспитанию дочери. Она обвинялась в "убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
"Сегодня Челябинский областной суд (судья, на постоянной основе работающая в Магнитогорске) огласил приговор Алене Чеченевой (Лымарь). Она признана виновной в убийстве малолетней дочери. Чеченевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Кроме того, ей назначено дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на 1 год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы), уточняет пресс-служба облсуда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.
Ранее сообщалось, что Лымарь в 2015 году была осуждена районным судом Челябинской области к 8 годам колонии за убийство малолетнего. Она обратилась в Конституционный суд РФ с ходатайством о праве на суд присяжных для женщин, так как УПК РФ не допускал рассмотрение присяжными заседателями дел, в которых обвинение предъявлено женщинам. В феврале 2016 года КС РФ разрешил российским женщинам выбирать рассмотрение уголовных дел против них судом присяжных.