ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев – РИА Новости. Челябинский областной суд в четверг по делу об убийстве полугодовалого ребенка приговорил к 10 годам колонии общего режима местную жительницу Алену Чеченеву (до замужества — Лымарь), добившуюся для женщин в России права на суд присяжных, сообщила пресс-служба облсуда.

Как сообщала прокуратура региона, в конце января коллегия присяжных заседателей в Челябинском областном суде в Магнитогорске большинством голосов признала Чеченеву виновной в нанесении не менее четырех ударов по голове своей грудной дочери, отчего девочка скончалась на месте. По мнению присяжных, снисхождения подсудимая не заслужила.

По данным прокуратуры региона, вердиктом присяжных заседателей установлено, что Чеченева в поселке Бреды днем 23 февраля 2015 года, вооружившись неустановленным тупым твердым предметом, не менее 4 раз ударила свою дочь по голове. Ребенок погиб в тот же день от закрытой черепно-мозговой травмы. Прокуратура добавляет, что обвиняемая решилась на преступление, не желая осуществлять обязанности по воспитанию дочери. Она обвинялась в "убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

"Сегодня Челябинский областной суд (судья, на постоянной основе работающая в Магнитогорске) огласил приговор Алене Чеченевой (Лымарь). Она признана виновной в убийстве малолетней дочери. Чеченевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Кроме того, ей назначено дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на 1 год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы), уточняет пресс-служба облсуда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Ранее сообщалось, что Лымарь в 2015 году была осуждена районным судом Челябинской области к 8 годам колонии за убийство малолетнего. Она обратилась в Конституционный суд РФ с ходатайством о праве на суд присяжных для женщин, так как УПК РФ не допускал рассмотрение присяжными заседателями дел, в которых обвинение предъявлено женщинам. В феврале 2016 года КС РФ разрешил российским женщинам выбирать рассмотрение уголовных дел против них судом присяжных.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Челябинского облсуда, после решения КС РФ приговор Лымарь был пересмотрен областным судом и отменен, она была освобождена из-под стражи. СУСК уточнил, что расследование уголовного дела было возобновлено для последующего направления дела в облсуд для рассмотрения с участием присяжных заседателей. Женщина находилась под подпиской о невыезде, но попыталась скрыться от следствия и была взята под арест 16 ноября 2017 года, пояснили в облсуде. В настоящее время она содержится под стражей.