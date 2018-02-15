В Оренбургской области нашли мать, оставившую младенца на крыльце дома

УФА, 15 фев — РИА Новости. Полицейские Оренбургской области разыскали мать новорожденного мальчика, которого она оставила на крыльце дома, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Ранее полиция сообщала, что в среду вечером 32-летняя жительница села Ветлянка Соль-Илецкого городского округа услышала писк за дверью, а когда открыла ее, то увидела на крыльце новорожденного малыша. Он был завернут в простыню. Женщина принесла ребенка в теплое помещение и обратилась в полицию.

"Личность женщины, которая оставила ребенка, установлена. Ею оказалась 24-летняя жительница города Соль-Илецк. Сейчас с ней беседуют полицейские, выясняют мотивы ее поступка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в полиции, мальчика доставили в перинатальный центр Оренбурга для медицинского наблюдения.