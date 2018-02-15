В ОБСЕ поприветствовали решение по делу журналиста Нурматова

ВЕНА, 15 фев — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствует решение российских органов судебной власти освободить журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз) и позволить ему покинуть страну.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы вслед за Мосгорсудом разрешил Нурматову уехать из России. Суд изменил постановление о принудительном выдворении, разъяснив, что журналист имеет право уехать в третью страну. В четверг Нурматов покинул Россию и вылетел в Германию.

"Мы работали в этом направлении и с нетерпением ожидали этого решения с прошлого августа, и я рад, что Али Феруз, Нурматов, наконец, на свободе, и надеюсь, что он сможет продолжить свою журналистскую деятельность", — отметил в четверг Дезир, заявление которого распространила пресс-служба организации.

Первое решение о принудительном возвращении Али Феруза в Узбекистан ранее изменил Мосгорсуд. Таким образом, теперь нет решения суда, который запретил бы ему покинуть Россию самостоятельно.

Изначально речь шла о принудительном выдворении Нурматова, незаконно находившегося в России, в Узбекистан, однако в "Новой газете" опасались, что власти этой республики начнут преследовать журналиста. Пройдя множество судебных инстанций, защита добилась в Мосгорсуде, чтобы Нурматова не депортировали на родину, а разрешили уехать в любую страну, где его согласны принять.

В ноябре 2017 года Басманный суд признал Нурматова виновным в незаконной работе в России и постановил выдворить, оштрафовав на 5 тысяч рублей. Однако защита подала жалобу в ЕСПЧ, который применил правило 39 и запретил выдавать журналиста Узбекистану до рассмотрения жалобы по существу, и исполнение решения Басманного суда было приостановлено.