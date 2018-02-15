В Тверской области проверят данные о смерти не дождавшегося скорой пациента

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Тверской области начало проверку качества оказания медицинской помощи пациентам Кимрской центральной районной больницы после смерти пациента, которому, предположительно, посоветовали принять анальгин вместо того, чтобы отправить "скорую", сообщила в четверг РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения Тверской области Наталья Невская.

Следователи на прошлой неделе возбудили уголовное дело по факту смерти жителя Тверской области, которому медработники города Кимры якобы посоветовали принять таблетку вместо того, чтобы отправить к нему бригаду скорой помощи, а после положили пациента в коридоре поликлиники из-за отсутствия мест в палатах. В результате 1 февраля самочувствие мужчины ухудшилось, после чего его перевели в реанимацию, где вечером он скончался. Росздравнадзор объявил о начале проверки по факту происшествия.

"В настоящее время… министерство здравоохранения Тверской области проводит проверку качества оказания медицинской помощи пациентам государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кимрская центральная районная больница", — говорится в сообщении, подписанном Невской.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Санкции данной статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.