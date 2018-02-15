В Москву доставили генетические материалы родных жертв крушения Ан-148

Сотрудники МЧС во время поисковых работ в районе падение самолета Ан-148

Сотрудники МЧС во время поисковых работ в районе падение самолета Ан-148

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Генетические материалы родственников погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье доставлены в Москву, проводятся экспертизы, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова РИА Новости.

"Сами генетические материалы от родственников, они приехали. Экспертизы, конечно, проводятся", — сказала министр.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших — из Оренбургской области. Власти региона обещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей в качестве материальной помощи.