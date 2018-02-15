В Дагестане в ходе спецоперации уничтожили боевика

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Дагестане в ходе спецоперации уничтожен боевик, причастный к преступлениям террористической направленности, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Ранее представитель оперативного штаба по республике сообщил РИА Новости, что режим КТО введен в Унцукульском районе Дагестана, ищут боевиков.

"В Унцукульском районе Дагестана в ходе КТО нейтрализован бандит. Нейтрализованный в Дагестане бандит причастен к преступлениям террористической направленности", — говорится в сообщении.