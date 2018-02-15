СК начал проверку после того, как ребенку в Коми повредили глаз в школе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после инцидента в школе города Усинска, где 10-летний мальчик получил травму глаза, сообщило СУСК РФ по республике Коми.

"По имеющимся данным, в феврале текущего года в результате инцидента, произошедшего в школе города Усинска, 10-летний мальчик получил травму глаза, которая, по предварительным данным, квалифицируется как причинившая средней тяжести вред здоровью", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

"Следователями будут проведены необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", — сообщили в ведомстве.

Как сообщает "Комиинформ", в усинской школе произошел несчастный случай: четвероклассники играли на перемене, одна из девочек швырнула ручку и попала в глаз однокласснику. Санрейсом ребенка доставили в Ухту — в республиканский центр микрохирургии глаза, мальчику в тот же день сделали операцию, добавляет информагентство.