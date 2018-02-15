Гендиректора РКЦ "Прогресс" подозревают в злоупотреблении полномочиями

САМАРА, 15 фев – РИА Новости. Самарский районный суд 16 февраля рассмотрит ходатайство следствия об отстранении от должности генерального директора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина, его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Самарского районного суда.

"Завтра в 14.00 часов под председательством судьи Саломатина А.А. будет рассмотрено ходатайство СУ СК… об отстранении от должности генерального директора АО РКЦ Прогресс Кирилина А.Н., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ", — сообщила собеседница агентства.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, речь идет об уголовных делах, возбужденных осенью прошлого года. 3 ноября 2016 года СУ СК по Самарской области сообщало о возбуждении двух уголовных дел в отношении сотрудников РЦК по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2010 года между заводом и коммерческой фирмой был заключен договор подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению одного из корпусов РКЦ "Прогресс" на сумму более одного миллиарда рублей. Денежные средства по указанному договору были перечислены компании в полном объеме, однако не все работы, предусмотренные техническим заданием, были выполнены, отмечали в СК. В декабре 2014 года между РКЦ "Прогресс" и фирмой было заключено соглашение о расторжении договора с условием отсутствия у сторон претензий друг к другу.

Как отмечали в ведомстве, с 2010 по 2015 годы сотрудники РКЦ "Прогресс" утвердили технические сметы для проведения работ по реконструкции корпуса, предусмотренные указанным договором, с использованием собственных материалов на сумму более 87 миллионов рублей. Также, полагают следователи, были заключены дополнительные договоры с другими подрядными организациями на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса еще более чем на 132 миллиона рублей. Оплатил работы РКЦ "Прогресс" в полном объеме за счет собственных средств.

По данным следствия, в 2014 году для проведения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению производственной базы между РКЦ "Прогресс" и коммерческой компанией заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ на общую сумму более трех миллиардов 284 миллионов рублей. В 2015 году был заключен еще один контракт на общую сумму более одного миллиарда 142 миллионов рублей. Для исполнения контрактов в РКЦ "Прогресс" поставили оборудование, оплата за поставленные станки произведена в полном объеме из средств федерального бюджета, поступивших в рамках федеральной целевой программы.

"В 2015 году сотрудники АО "РКЦ "Прогресс" приняли решение о заключении дополнительных договоров… на поставку дополнительного оснащения к поставляемому оборудованию в рамках госконтрактов на общую сумму 185 миллионов рублей. Денежные средства по дополнительным договорам были оплачены за счет собственных средств АО "РКЦ "Прогресс" в полном объеме, однако дополнительное оснащение не поставлялось, так как входило в комплектацию оборудования и было поставлено в адрес АО "РКЦ "Прогресс" в рамках государственных контрактов", — сообщали в СУ СК по региону.

По информации следователей, незаконные действия привели к ущербу для России на общую сумму более 404 миллионов рублей.

Ранее ряд СМИ сообщили об обысках 15 февраля на РКЦ "Прогресс". На предприятии, в региональных СУ СК и ФСБ эту информацию не комментируют.

РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов.