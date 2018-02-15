Гендиректора РКЦ "Прогресс" подозревают в злоупотреблении полномочиями

САМАРА, 15 фев – РИА Новости. Самарский районный суд 16 февраля рассмотрит ходатайство следствия об отстранении от должности генерального директора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина, его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Самарского районного суда.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, речь идет об уголовных делах, возбужденных осенью прошлого года. 3 ноября 2016 года СУ СК по Самарской области сообщало о возбуждении двух уголовных дел в отношении сотрудников РЦК по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).
По версии следствия, в августе 2010 года между заводом и коммерческой фирмой был заключен договор подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению одного из корпусов РКЦ "Прогресс" на сумму более одного миллиарда рублей. Денежные средства по указанному договору были перечислены компании в полном объеме, однако не все работы, предусмотренные техническим заданием, были выполнены, отмечали в СК. В декабре 2014 года между РКЦ "Прогресс" и фирмой было заключено соглашение о расторжении договора с условием отсутствия у сторон претензий друг к другу.
По данным следствия, в 2014 году для проведения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению производственной базы между РКЦ "Прогресс" и коммерческой компанией заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ на общую сумму более трех миллиардов 284 миллионов рублей. В 2015 году был заключен еще один контракт на общую сумму более одного миллиарда 142 миллионов рублей. Для исполнения контрактов в РКЦ "Прогресс" поставили оборудование, оплата за поставленные станки произведена в полном объеме из средств федерального бюджета, поступивших в рамках федеральной целевой программы.
По информации следователей, незаконные действия привели к ущербу для России на общую сумму более 404 миллионов рублей.
Ранее ряд СМИ сообщили об обысках 15 февраля на РКЦ "Прогресс". На предприятии, в региональных СУ СК и ФСБ эту информацию не комментируют.
РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов.