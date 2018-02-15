В Ельце прокуратура начала проверку после гибели школьника на тренировке

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту гибели 11-летнего хоккеиста, после того как в него попала шайба на тренировке в ледовом дворце спорта в Липецкой области, сообщает в четверг надзорное ведомство региона.

Инцидент произошел в среду около 18.00 мск. По данным липецкого издания Gorod48, 11-летний мальчик занимался на дополнительной тренировке с другими детьми, 2003 года рождения. Школьники отрабатывали броски по воротам. Когда занятие закончилось, мальчик пошел собирать шайбы и попал, как информирует издание, под бросок одного из старших детей. Шайба попала ребенку в шейный позвонок, школьник скончался на месте.

Представитель следственного управления СК РФ по региону подтвердил РИА Новости факт случившегося, отметив, что причину смерти юного хоккеиста установит экспертиза.

"Прокуратура Ельца организовала проверку по факту гибели 11-летнего хоккеиста в ходе тренировки в ледовом городском дворце спорта. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение техники безопасности при проведении тренировочных занятий с детьми", — говорится в сообщении.

Президент Елецкой любительской хоккейной лиги Максим Воробьев рассказал РИА Новости, что погибший 11-летний мальчик занимался в детско-юношеской спортивной школе №2. Тренировка проходила в присутствии двух тренеров.

"Это нелепая трагедия… Насколько я знаю, шайба попала в ту часть шеи, головы, которую физически нельзя защитить", — сказал Воробьев. По его словам, реанимационные мероприятия медработники начали проводить мгновенно, однако, судя по всему, травма была несовместима с жизнью.

Воробьев добавил, что в Ельце начат сбор средств для помощи семье погибшего мальчика.