Мосгорсуд продлил срок ареста полковника Ламонова

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 19 марта срок ареста в отношении бывшего замглавы УСБ СК РФ Александра Ламонова по делу о взятке от криминальных авторитетов, сообщили РИА Новости в суде.

"Срок стражи в отношении Ламонова продлен до 19 марта", — сказал собеседник агентства.

Месяц назад Мосгорсуд продлевал арест Ламонова до 19 февраля.

Изначально главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко, его заместителю Ламонову и замруководителя ГСУСК Москвы генералу Денису Никандрову вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Спустя год расследования ФСБ возбудила второе дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова.