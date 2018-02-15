В Ельце возбудили уголовное дело после гибели школьника на тренировке

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели 11-летнего хоккеиста после удара шайбы на тренировке в ледовом дворце спорта в Липецкой области, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.

Трагический случай произошел в среду около 18.00 мск в спортивном комплексе "Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова".

"Одним из участников тренировочного процесса совершен бросок шайбы с попаданием в область шеи несовершеннолетнему воспитаннику спортивной школы, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводилась доследственная проверка.

"Следственным отделом по городу Елец СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", — сообщает следствие.

Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Причину смерти мальчика установит назначенная судебно-медицинская экспертиза. Следователями допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителя следственного управления по Липецкой области.

Свою проверку по факту гибели юного хоккеиста проводит и прокуратура.