Жительница Кузбасса вытолкнула собутыльника из окна четвертого этажа

КЕМЕРОВО, 15 фев — РИА Новости. Жительница кузбасского города Киселевска предстанет перед судом за убийство собутыльника, которого она вытолкнула из окна квартиры на четвертом этаже, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, 37-летняя обвиняемая находилась в квартире своего сожителя, с которым они прожили вместе около двух месяцев. Пока мужчина был на работе, женщина решила провести время с приятелем и пригласила его для совместного употребления спиртного. Через некоторое время, зная, что сожитель скоро вернется домой, она попросила гостя уйти из квартиры.

"Однако в планы приятеля это не входило, и он ответил ей отказом. Женщину это разозлило. Локтем она разбила стекло в окне кухни и, схватив сзади за плечи потерпевшего, резко вытолкнула его на улицу. Он упал с четвертого этажа, от полученных повреждений скончался на месте", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, женщина позвонила сожителю и рассказала о произошедшем, так как поняла, что приятель разбился. В ходе предварительного следствия она полностью признала вину и пояснила следствию, что разозлилась на потерпевшего, испугавшись, что сожитель выгонит ее из дома, если застанет другого мужчину.

Ведомство отмечает, что обвиняемая ранее была судима, сейчас она находится под стражей. Уголовное дело по статье "Убийство" с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.