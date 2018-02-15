Чайка сообщил о хищениях при утилизации химоружия

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с хищением 1,5 миллиарда рублей, выделенных на утилизацию химического оружия, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка в четверг на итоговой коллегии ведомства.

"В октябре 2017 года по нашим материалам возбуждено уголовное дело по факту хищения с использованием 20 подставных организаций 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств из 4 миллиардов, выделенных в рамках госпрограммы уничтожения химического оружия", — сказал Чайка.

Дополнительные детали не приводятся.

В конце сентября последний килограмм химоружия был уничтожен в России на объекте "Кизнер" в Удмуртии. Таким образом, Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмед Узюмджу поздравил Россию с этим событием, назвав его "важным достижением".