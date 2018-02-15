Чайка сообщил о хищениях при утилизации химоружия

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с хищением 1,5 миллиарда рублей, выделенных на утилизацию химического оружия, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка в четверг на итоговой коллегии ведомства.
Дополнительные детали не приводятся.
В конце сентября последний килограмм химоружия был уничтожен в России на объекте "Кизнер" в Удмуртии. Таким образом, Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмед Узюмджу поздравил Россию с этим событием, назвав его "важным достижением".