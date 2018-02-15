Прокуратура предотвратила срыв гособоронзаказа на 18 миллиардов рублей

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В прошлом году прокуратура предотвратила срыв государственного оборонного заказа стоимостью свыше 18 миллиардов рублей, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на итоговой коллегии ведомства.

Деньги предназначались на оснащение и запуск космических аппаратов, других подробностей генпрокурор не привел.

Также Чайка рассказал, что сотрудники ведомства установили более 3,6 тысячи компаний, которые за два года нанесли оборонным предприятиям ущерб почти на двадцать миллиардов рублей. По его словам, были приняты все необходимые меры для возвращения денег.

Хищения при утилизации химоружия

В качестве примера он привел дело о хищении полутора миллиарда рублей, выделенных на утилизацию химического оружия. Всего на эту программу потратили четыре миллиарда. Деньги похитили с помощью двадцати подставных организаций.

Генпрокурор назвал правильными внесенные в конце прошлого года изменения в законодательство, ужесточающие наказание за злоупотребления при выполнении оборонного заказа.

"Теперь следственным органам важно на практике обеспечить принцип неотвратимости наказания", — отметил Чайка.