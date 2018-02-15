Депздрав Москвы опроверг сообщения о смерти пациентки в очереди в больнице

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Информация о смерти пациентки в очереди в московской больнице не соответствует действительности, женщина поступила в городскую больницу из частной клиники, где сейчас проходит лечение, сообщил журналистам в четверг глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 14 февраля женщина в тяжелом состоянии была доставлена в одну из больниц Москвы, где длительное время ожидала своей очереди в кабинет врача. По данным СМИ, не дождавшись оказания помощи, она скончалась. Следователи организовали по данному факту проверку и по ее результатам так же опровергли информацию СМИ.

"Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что информация о смерти пациентки не соответствует действительности. Пациентка находится в ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, поступила из частной медицинской организации, состояние ее удовлетворительное. Нарушений в порядке приема, размещения, диагностике не выявлено", — сказал Хрипун.

По его словам, медицинская помощь женщине оказывается в полном объеме.

Старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова ранее сообщила, что следователи проверят действия сотрудников частного медицинского центра, из которого женщина поступила в городскую больницу.