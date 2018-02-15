В Пензе восстановили теплоснабжение после аварии на теплосетях

САРАТОВ, 15 фев – РИА Новости. Энергетики в четверг устранили в Пензе аварию на теплосетях, в результате которой без центрального отопления остались 17 многоквартирных домов, сообщила пресс-служба мордовского филиала компании "Т Плюс".
"Ремонтные работы на участке тепломагистрали… завершены. Подача теплоносителя восстановлена. В кратчайшие сроки тепло вернулось в дома в районе улиц Лермонтова и Куйбышева. Температура в зданиях и помещениях соответствует нормам", — говорится в сообщении.
В настоящее время в Пензе 11 градусов мороза.