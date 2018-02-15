СК опроверг сообщения СМИ о смерти женщины в очереди в московской больнице

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Столичные следователи по результатам проверки опровергли сообщения СМИ о том, что женщина умерла очереди к врачу в московской больнице, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 14 февраля женщина в тяжелом состоянии была доставлена в одну из больниц Москвы, где длительное время ожидала своей очереди в кабинет врача. По данным СМИ, не дождавшись оказания помощи, она скончалась. Следователи организовали по данному факту проверку.

"В рамках проверки установлено, что информация, распространенная в СМИ, о смерти пациентки является недостоверной. После поступления в больницу, она была госпитализирована, и ей оказана вся необходимая медицинская помощь, женщина жива", — сказала она.

Отмечается, что следователи, в свою очередь, проверят действия сотрудников частного медицинского центра, из которого женщина поступила в городскую больницу.