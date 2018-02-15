СПЧ опубликовал доклад об уголовном преследовании предпринимателей в России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Доклад экспертного центра по защите прав предпринимателей по теме "Уголовное преследование по экономическим делам-2017" опубликован в четверг в материалах постоянной комиссии по экономическим правам и свободам СПЧ, сообщается на сайте совета.

"Сегодня в материалах постоянной комиссии по экономическим правам и свободам (ПК 9 — председатель Евгений Ясин) Cовета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека опубликован доклад экспертного центра уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей по теме "Уголовное преследование по экономическим делам-2017", — говорится в сообщении.

Согласно докладу, в 2017 году произошел рост преступлений по статьям о мошенничестве с 6% до 14% по сравнению с 2011 годом. "Статья 159 УК РФ остается "резиновой" и охватывает деяния разного уровня общественной опасности: в частности, по ней рассматриваются мошенничества, связанные с ущербом для бюджета, хищениями государственного имущества, мошенничества с недвижимым имуществом, бытовые мошенничества", — говорится в докладе.

Отмечается рост числа преступлений по статье о невыплате зарплаты, пенсии, стипендии, пособий и иных выплат с 397 в 2013 году до 2 тысяч 332 в 2017 году.

Также растет число преступлений, регистрируемых по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". При этом впервые были заведены дела по контрафактным меховым изделиям, уточняется в сообщении.

В сообщении также говорится о снижении числа преступлений по статье об уклонении от уплаты таможенных сборов, однако эта статья "остается лидером по длительности расследования преступлений: реально статистика показывает, что уголовные дела "висят" без передачи в суд по году и более".

Добавляется, что по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" в 2017 году было зарегистрировано 101 преступление, осуждено 21 должностное лицо. Как правило, должностных лиц осуждают за "навязывание" поставщика, дополнительной услуги, либо необоснованный отказ в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

Как следует из доклада, сократилось число находящихся под стражей в СИЗО, но число домашних арестов, наоборот, возросло. "По состоянию на февраль 2018 года по экономическим статьям в следственных изоляторах содержится 5 тысяч 982 лица (снижение на 461 человека с июля 2017 года), еще 4 тысячи 630 человек находятся под домашним арестом", — добавляется в сообщении.