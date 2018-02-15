В Амурской области началась проверка после вынужденной посадки Ан-24

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Следователи в Амурской области проводят проверку после вынужденной посадки самолета Ан-24 авиакомпании "Якутия", летевшего из Благовещенска в Якутск, сообщается на сайте Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

"В аэропорту города Благовещенска совершил вынужденную посадку самолет Ан-24 авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс № 498 "Благовещенск – Якутск". По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, через 30 минут после вылета самолета на борту сработал датчик падения уровня масла в правом двигателе. Экипаж принял решение об отключении двигателя и возвращении в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 31 пассажир. Никто из них не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило.

Запасной борт Ан-24 должен был прибыть в Благовещенск в 17.00 (11.00 мск) и вылететь в 18.00 (12.00 мск). Позднее сообщалось, что рейс пассажиров самолета в Якутск, который вернулся в аэропорт Благовещенска из-за неполадки с двигателем, перенесли на 22.35 (16.35 мск).