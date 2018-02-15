Архангельский облсуд отменил штраф за фото с нацистскими знаменами

МУРМАНСК, 15 фев – РИА Новости. Архангельский областной суд в четверг отменил решение нижестоящей инстанции и прекратил административное дело в отношении местного жителя Михаила Листова, которому вменялась публичная демонстрация нацистской символики, сообщила РИА Новости в пресс-службе суда.

Листов обвинялся в том, что в мае 2016 года разместил на своей странице в социальной сети фотографию, на которой изображены солдаты, держащие в руках знамена с изображением нацистской символики, и мужчина в военной форме с изображением, схожим с нацистской символикой. Сам Листов пояснял, что эта фотография печаталась раньше в школьных учебниках.

Исакогорский суд Архангельска в январе назначил Листову штраф в тысячу рублей по статье КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". Неудовлетворенный таким решением суда Листов обжаловал его в вышестоящей инстанции.

"Решение отменено, производство по делу прекращено. На фото нет пропаганды нацизма", — сообщили в пресс-службе суда.

По мнению суда, демонстрация нацистской атрибутики и символики не направлена на их пропаганду в том случае, если она совершена в целях научных исследований, в рамках художественного творчества, при подготовке материалов, осуждающих нацизм либо излагающих исторические события. Таким образом, апелляционная инстанция не усмотрела в действиях Листова состава административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.