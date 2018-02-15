Жительница Татарстана отсудила сто тысяч рублей за смерть матери в ДТП

КАЗАНЬ, 15 фев — РИА Новости. Набережночелнинский городской суд взыскал 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу местной жительницы с водителя, виновного в смерти ее матери в ДТП, сообщает прокуратура города.

"Решением Набережночелнинского городского суда исковые требования истца удовлетворены частично, в его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания установлено, что в феврале 2012 года в вечернее время суток на регулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на двух пешеходов, в результате ДТП один из пешеходов скончался.

Как отмечает прокуратура, в возбуждении уголовного дела в отношении водителя, совершившего ДТП, было отказано в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Дочь погибшей обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Согласно гражданскому кодексу РФ, моральный вред, причиненный гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права, подлежит денежной компенсации. Участвующий в судебном заседании представитель прокуратуры города дал заключение об обоснованности заявленных истцом требований.