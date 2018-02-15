В Забайкальском крае три человека погибли при ДТП

КРАСНОЯРСК, 15 фев — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили ранения при столкновении автомобилей "Жигули" и "УАЗ" в четверг днем на трассе "Чита — Забайкальск", сообщила РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Лариса Иванова.

По ее словам, авария произошла в Борзинском районе Забайкальского края. По предварительным данным, водитель "Жигулей" с тремя пассажирами, двое из которых несовершеннолетние, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "УАЗом".

"В результате ДТП водитель и два пассажира, в том числе 10-летний ребенок, от полученных травм скончались. Водитель "УАЗа" и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля доставлены в лечебное учреждение", — сказала Иванова.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, устанавливаются все обстоятельства.