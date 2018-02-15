Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор блогеру Соколовскому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Верховный суд России не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор по делу екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, указано в соответствующей карточке производства на сайте инстанции.

"Отказано в передаче кассационной жалобы", — значится в карточке.

В августе 2016 года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. В итоге суд назначил Соколовскому 3,5 года лишения свободы условно. Позже срок сократили до 2 лет и 3 месяцев. Кроме того, блогера внесли в список экстремистов. Защита обжаловала приговор в Свердловском областном суде, но там жалобу не удовлетворили, тогда жалоба была подана в Верховный суд РФ.