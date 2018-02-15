В Абакане у школьников выявили острую кишечную инфекцию

КРАСНОЯРСК, 15 фев — РИА Новости. Острая кишечная инфекция обнаружена у пяти учеников средней школы №12 в Абакане, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

"В МБОУ СОШ №12 города Абакана зарегистрировано два случая заболеваний учащихся с признаками острой кишечной инфекции. По состоянию на 14.00 по результатам медицинского осмотра активно выявлено трое детей с признаками заболевания. Таким образом, случаи заболевания острой кишечной инфекцией зарегистрированы у пятерых детей из 3-х классов школы", — говорится в сообщении.

Специалисты управления приступили к расследованию причин возникновения случаев заболевания. Этиология заболевания уточняется. Проводятся проверочные мероприятия в отношении школы и организатора питания, организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

В СУСК республики сообщили, что по данному факту организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.