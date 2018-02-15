Жительнице Кемерово вынесли приговор за смерть четырехмесячного сына

КЕМЕРОВО, 15 фев — РИА Новости. Жительница Кемерово приговорена к семи годам колонии из-за смерти ее четырехмесячного сына, которого она пыталась успокоить силой, сообщает региональная прокуратура.

"В ноябре 2017 года 35-летняя женщина, мать четырех несовершеннолетних детей, ночью из-за того, что четырехмесячный сын плакал, доставлял ей неудобства, взяла его за ногу и, лежа на диване, перекинула за свою спину. После этого рукой с силой надавила на лобную часть его головы", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, своими действиями мать нанесла ребенку закрытую черепно-мозговую травму, закрытый полный поперечный перелом правой бедренной кости, вызвала кровоподтек левого бедра. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"В судебном заседании подсудимая признала себя виновной. Суд согласился с предложением гособвинителя и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда", — отметили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Как уточнили в надзорном ведомстве, у осужденной есть еще трое несовершеннолетних детей, которые в настоящее время живут с бабушкой.