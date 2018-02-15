В Бурятии возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Улан-Удэ, сообщает СУСК по Бурятии.

Ранее МЧС сообщало, что одноэтажный деревянный дом по улице Рабочая в Улан-Удэ загорелся рано утром в четверг. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова. Ликвидацией возгорания занимались 18 пожарных, было задействовано шесть единиц техники.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех человек при тушении пожара по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что погибшие нигде не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Сообщается, что предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении. Телесных повреждений при осмотре тел не обнаружено.

В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств возникновения пожара, идет допрос свидетелей и очевидцев.