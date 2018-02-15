В Бурятии возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Улан-Удэ, сообщает СУСК по Бурятии.
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех человек при тушении пожара по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что погибшие нигде не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Сообщается, что предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении. Телесных повреждений при осмотре тел не обнаружено.
В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств возникновения пожара, идет допрос свидетелей и очевидцев.