Суд оставил в силе приговор астраханскому экс-министру ЖКХ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Астраханский областной суд оставил в силе приговор бывшему министру ЖКХ региона Виктору Яковлеву, осужденному на 2 года и 1 месяц по делу о злоупотреблениях в ходе выполнения государственной программы "Чистая вода", говорится в сообщении СУСК РФ по региону.

Кировский районный суд Астрахани два месяца назад установил, что в декабре 2011 года в рамках государственной программы "Чистая вода" министерство ЖКХ заключило с подрядной организацией ООО ПКФ "Каналводстрой" государственные контракты на работы по реконструкции очистных сооружений водопровода в селах Икряное и Маячное Икрянинского района области. Кировский районный суд Астрахани назначил Яковлеву наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

"Астраханский областной суд оставил в силе приговор бывшему министру ЖКХ региона Виктору Яковлеву", — говорится в сообщении СУСК.

Согласно контракту, подрядчик должен был завершить работы до 1 июля 2012 года. По версии следствия, в указанный срок работы выполнены не были. Яковлев знал, что работы не выполнены и объект не введен в эксплуатацию, но несмотря на это подписал платежные документы и произвел окончательный расчет с ООО ПКФ "Каналводстрой" на сумму более 12 миллионов рублей, считает следствие.

В конце 2017 года следствие сообщало, что работы на этих объектах, на строительство которых государство затратило свыше 50 миллионов рублей, полностью не выполнены. Жители сел на тот момент все еще оставались без питьевой воды. В правительстве Астраханской области РИА Новости сообщили, что в данный момент проблем с питьевой водой в селах Икряное и Маячное нет.

Модернизацию водопроводных очистных сооружений и разводящих сетей села Маячное завершили в декабре 2017 года. Были заменены фильтры очистки, установлена хлораторная станция, заменены ропы, установлены частотники. Подаваемая в село вода соответствует всем требованиям.