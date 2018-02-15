Суд оставил в силе приговор астраханскому экс-министру ЖКХ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Астраханский областной суд оставил в силе приговор бывшему министру ЖКХ региона Виктору Яковлеву, осужденному на 2 года и 1 месяц по делу о злоупотреблениях в ходе выполнения государственной программы "Чистая вода", говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
"Астраханский областной суд оставил в силе приговор бывшему министру ЖКХ региона Виктору Яковлеву", — говорится в сообщении СУСК.
Согласно контракту, подрядчик должен был завершить работы до 1 июля 2012 года. По версии следствия, в указанный срок работы выполнены не были. Яковлев знал, что работы не выполнены и объект не введен в эксплуатацию, но несмотря на это подписал платежные документы и произвел окончательный расчет с ООО ПКФ "Каналводстрой" на сумму более 12 миллионов рублей, считает следствие.
Модернизацию водопроводных очистных сооружений и разводящих сетей села Маячное завершили в декабре 2017 года. Были заменены фильтры очистки, установлена хлораторная станция, заменены ропы, установлены частотники. Подаваемая в село вода соответствует всем требованиям.