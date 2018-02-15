Пьяный житель ЕАО убил пенсионерку молотком и украл у нее золото

ХАБАРОВСК, 15 фев — РИА Новости. Житель Еврейской автономной области (ЕАО) обвиняется в убийстве пенсионерки, к которой зашел в квартиру, представившись работником газовой службы, и кражи у нее ювелирных украшений, сообщает областная прокуратура.
Отмечается, что обвиняемый имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления. Прокуратура настаивала на аресте обвиняемого.
"Биробиджанский районный суд ЕАО согласился с позицией прокурора и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Максимальное наказание за убийство — пожизненное лишение свободы.