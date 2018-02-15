В Петербурге ограбили сотрудницу генконсульства США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Сотрудница одного из учреждений Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что ее ограбили на сумму порядка 191 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Как заявил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, жертвой злоумышленников стала сотрудница генконсульства США.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), личности подозреваемых устанавливаются.
По данным источника РИА Новости, добычей злоумышленников стали российский, американский и заграничный паспорта, удостоверение, два телефона и 26 тысяч рублей.