В Петербурге ограбили сотрудницу генконсульства США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Сотрудница одного из учреждений Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что ее ограбили на сумму порядка 191 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Как заявил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, жертвой злоумышленников стала сотрудница генконсульства США.

"Четырнадцатого февраля в полицию обратилась 53-летняя сотрудница одного из учреждений с заявлением о том, что ранним утром того же дня у одного из домов по улице Полярников неизвестный, разбив стекло в ее автомобиле MINI Cooper, похитил принадлежащую заявительнице сумку с личными вещами и документами. Общий ущерб, по словам потерпевшей, составил 191 тысячу рублей", — сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), личности подозреваемых устанавливаются.

По данным источника РИА Новости, добычей злоумышленников стали российский, американский и заграничный паспорта, удостоверение, два телефона и 26 тысяч рублей.