В Киргизии задержали подозреваемых в наркоторговле полковников милиции

БИШКЕК, 15 фев – РИА Новости. Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии провела спецоперацию по задержанию преступной группировки, состоящей из бывших и действующих сотрудников органов внутренних дел, подозреваемых в причастности к наркоторговле, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.

"Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно со Службой внутренних расследований МВД Кыргызской Республики успешно проведена специальная операция, направленная на выявление и пресечение преступной группировки, состоящей из бывших и действующих сотрудников органов внутренних дел. Установленными членами группировки являются пенсионер МВД, полковник милиции в отставке Т.К. и заместитель начальника управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Иссык-Кульской и Нарынской областям, полковник милиции К.Ж.", — сообщила пресс-служба.

По данным ведомства, во время спецоперации в Бишкеке была остановлен Lexus GX 470, за рулем которого находился бывший сотрудник милиции. В машине были обнаружены восемь килограммов гашиша, расфасованных на 11 брикетов. Возбужденно уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к преступлению. Решением суда оба полковника милиции водворены в СИЗО сроком на два месяца.

В МВД отметили, что по результатам спецоперации принято решение об увольнении из органов внутренних дел действующего полковника, своего поста лишился начальник управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Иссык-Кульской и Нарынской областям.

Через Киргизию проходит один из крупнейших наркотрафиков мира, так называемый "северный путь" по которому наркотики из Афганистана транзитом переправляются в Россию, страны СНГ и Европы. Во время заседания Совета безопасности республики на прошлой неделе президент Киргизии отметил, что международный наркотрафик не смог бы существовать в республике без коррумпированных сотрудников милиции.