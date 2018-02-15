В Омской области двухлетний мальчик погиб при пожаре

НОВОСИБИРСК, 15 фев – РИА Новости. Двухлетний мальчик погиб в четверг при пожаре в частном доме в райцентре Черлак Омской области, его пятилетний брат госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"По версии следствия, выдвинутой в ходе осмотра места происшествия и допросов очевидцев, пожар произошел сегодня около 05.30 (02.30 мск) в частном деревянном доме, во время пожара хозяйка дома смогла вынести из огня пятилетнего и двухлетнего сыновей, однако младший ребенок скончался, предположительно, из-за острого отравления угарным газом", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что женщина и старший мальчик были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. Ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии. По факту гибели ребенка при пожаре возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

"По предварительным данным, возгорание произошло в комнате, где вечером играл старший ребенок – начала тлеть коробка с игрушками. Не исключено, что из-за того, что мальчик баловался со спичками, что возможно привело к трагедии. Для установления точных причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза", — добавили в СУСК.

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