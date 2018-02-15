В Коми вынесли приговор виновнику ДТП с двумя жертвами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Суд в Коми приговорил к 4,5 годам лишения свободы водителя грузовика, ДТП с участием которого в апреле 2017 года привело к гибели двух человек, сообщает отдел взаимодействия со СМИ СК РФ.

По данным следствия, 17 апреля на автодороге Кослан-Усогорск водитель грузовика "Урал" чистил дорогу от снега. Из-за неблагоприятных погодных условий он неправильно выбрал скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом "ПАЗ". В результате ДТП водитель автобуса и четырехлетняя девочка погибли, шесть человек получили тяжелые травмы.

Водитель грузовика признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека, уточняет СУСК по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет. Приговор не вступил в законную силу", — информирует республиканское следственное управление.

Ранее сообщалось, что после этого ДТП было возбуждено еще одно дело — в отношении автомеханика дорожного предприятия в Коми, чей грузовик столкнулся с автобусом.