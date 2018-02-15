В Хабаровске лжежурналиста обвиняют в краже и мошенничестве

ХАБАРОВСК, 15 фев — РИА Новости. Следственные органы МВД России передали в суд уголовное дело в отношении жителя Хабаровска, который обвиняется в том, что, представляясь журналистом, совершил кражу и мошенничество на сумму более 600 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что 18-летний житель Хабаровска позиционировал себя как журналист известного издания и, прикрываясь фиктивными редакционными заданиями, обещал решить ряд проблем местных жителей", — сообщила Волк журналистам.

В частности, по ее словам, обвиняемый выразил готовность провести журналистское расследование по поводу жилищных проблем пострадавшей от пожара женщины. Он изготовил подложное редакционное задание, а затем путем обмана завладел деньгами потерпевшей — свыше 600 тысяч рублей.

Полицейские установили, что полученными деньгами юноша распорядился по своему усмотрению. Было возбуждено уголовное дело по статьям "кража" и "мошенничество". В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"В ходе расследования установлена его причастность к десяти эпизодам противоправной деятельности. В настоящее время предварительное расследование окончено. Уголовное дело направлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу ", — сказала Волк.