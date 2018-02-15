Челябинца приговорили к 26 годам колонии за насилие над мальчиком

ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев – РИА Новости. Суд приговорил к 26 годам колонии строгого режима жителя Челябинской области, обвиняемого в сексуальном насилии над 13-летним мальчиком, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 39-летний житель региона (женат, трое детей, ранее судимый) в октябре 2017 года на улице в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убийством незнакомому мальчику, привел его в свою квартиру, где заставил выпить спиртное. Забрав у ребенка телефон, обвиняемый совершил в отношении подростка действия сексуального характера и мужеложство, уточняет прокуратура.

"Южноуральский городской суд приговорил жителя региона к 26 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "насильственных действиях сексуального характера … в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и в "разбое", уточняется в сообщении.