Челябинца приговорили к 26 годам колонии за насилие над мальчиком

ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев – РИА Новости. Суд приговорил к 26 годам колонии строгого режима жителя Челябинской области, обвиняемого в сексуальном насилии над 13-летним мальчиком, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
"Южноуральский городской суд приговорил жителя региона к 26 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в "насильственных действиях сексуального характера … в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и в "разбое", уточняется в сообщении.