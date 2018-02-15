МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В четверг в посольство Нидерландов в Москве прислали конверт с белым порошком, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Конверт получил секретариат дипмиссии. Специалисты проверяют его содержимое.

За последние дни письма с белым порошком получили несколько политиков и государственных учреждений по всему миру.

Во вторник подобные послания доставили в Вестминстерский дворец, где заседает парламент Великобритании, а также в офис бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне. По данным СМИ, в письме находилась детская присыпка. Ранее аналогичные послания получили Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и сын президента США Дональд Трамп-младший.