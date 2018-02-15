На Кубани около двух тысяч человек остаются без света

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Около 2,1 тысячи потребителей по состоянию на утро четверга остаются без света после массовых отключений в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по краю.
"По состоянию на 07.00 мск четверга остается обесточено 2 МВт. Всего в зону отключения сейчас попадают 2,1 тысячи человек. Социально-значимых объектов нет", — сказал собеседник агентства.
Аварийно-восстановительные работы в настоящее время продолжаются. Ориентировочное время подключения 12.00 мск четверга.