В Петербурге возбудили дело после падения наледи на пенсионера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после того, как пожилой мужчина был госпитализирован с травмами в результате падения наледи с крыши дома в Санкт-Петербурге, сообщает в четверг городская прокуратура.

Как сообщали РИА Новости в администрации Петроградского района, во вторник днем на улице Чапаева произошло падение наледи на местного жителя 1947 года рождения. Мужчина в тяжелом состоянии был направлен в отделение реанимации Александровской больницы, а прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга начала проверку по этому факту.

"Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для принятия решения об уголовном преследовании виновных, в результате чего 15 февраля… возбуждено уголовное дело по (статье) "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении городского надзорного ведомства.

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.

Это не первый подобный случай в Петербурге. Ранее от полученных травм в результате падения наледи скончалась пенсионерка в Василеостровском районе города. По данному факту СУСК в Петербурге возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а районная прокуратура внесла представление генеральному директору ООО "УК Возрождение" об устранении нарушений закона и поставила вопрос о привлечении виновных должностных к дисциплинарной ответственности.