Зону поиска в районе падения Ан-148 расширили на 15 гектаров

СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. МЧС дополнительно обследует 15 гектаров территории на месте крушения самолета Ан-148, работы продолжаются, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил, что проведено обследование зоны поиска на территории около 50 гектаров.

"Дополнительно территорию взяли 15 гектаров", — сказал Воробьев. При этом он отметил, что не может сказать о сроках завершениях работ на месте.

"Сложности в том, что большой разброс после столкновения с землей", — добавил губернатор.