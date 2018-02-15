На Урале будут судить уроженца Коми за попытку сбыта наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Уроженец республики Коми предстанет перед судом в Екатеринбурге за попытку сбыть 17 килограммов синтетических наркотиков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, 27-летний уроженец город Ухта был задержан в столице Среднего Урала в июне 2017 года. В его машине нашли несколько свертков с "синтетикой". Еще 20 закладок, сделанных, по версии следствия, данным гражданином, обнаружили в Челябинской области. Общая масса изъятого составила порядка 17 кг. По имеющимся у полиции данным, ранее мужчина пытался открыть в своем городе кальянную, дела не пошли, и он якобы был вынужден изыскивать средства для возвращения одолженных денег.

"Уголовное дело из четырех томов по 250 листов каждый полиция направила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Действующим законодательством за инкриминируемое фигуранту деяние предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет", — уточнил Горелых.

Он добавил, что обвиняемый мог действовать не только в Свердловской и Челябинской областях, но еще и в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижнем Новгороде, Архангельске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Орле, Петрозаводске, Оренбурге и Уфе.

"Путешествовать по России с явно криминальными намерениями фигуранту дела помогали те, кто стоял за организацией этого канала, достаточно щедро его финансируя. Только теперь главари наркокартелей подсчитывают прибыль, лежа где-нибудь на пляжах Сейшельских островов, а исполнитель вскоре отправится прожигать молодость в одну из исправительных колоний пенитенциарной системы нашей страны. Возможно, в тайге в районе Ивделя или еще дальше", — отметил Горелых.