В Оренбуржье разыскивают мать новорожденного подкидыша

УФА, 15 фев — РИА Новости. Оренбургская полиция разыскивает мать новорожденного мальчика, которого она подкинула на крыльцо жилого дома, сообщает управление МВД по области.

По данным ведомства, в среду в 21.00 жительница села Ветлянка Соль-Илецкого городского округа услышала писк за дверью, а когда открыла ее, то увидела на крыльце новорожденного малыша. Женщина перенесла ребенка в теплое помещение и сразу заявила о случившемся в полицию.

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада медиков. Мальчика незамедлительно доставили в городскую больницу. Сейчас разыскиваем мать, бросившую ребенка", — сообщает областное МВД. Полиция просит граждан, обладающих информацией о матери мальчика, который был завернут в зеленую простыню, обратиться к правоохранителям.