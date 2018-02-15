В Новокузнецке грузчиков аэропорта разоблачили в кражах посылок

КЕМЕРОВО, 15 фев — РИА Новости. Шесть грузчиков авиапредприятия в Новокузнецке воровали мобильные телефоны и планшеты, принадлежащие одному из сотовых операторов России, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с июня 2016 года по февраль 2017 года грузчики ООО "Аэрокузбасс" в аэропорту Новокузнецка занимались хищениями мобильных телефонов и аксессуаров к ним из поступающих посылок, а также приобретением и сбытом похищенного. Всего ими было похищено более 450 мобильных телефонов на общую сумму более 2,65 миллиона рублей. Шесть фигурантов дела обвиняются в совершении 29 преступлений.

"Сотрудники транспортной полиции установили, что на протяжении полугода грузчики совершали хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих одному из сотовых операторов России. Бирки с похищенных коробок переклеивались на другие упаковки. Таким образом, собственник получал по накладной весь товар, а впоследствии обнаруживалось отсутствие части груза. Похищенное фигуранты делили между собой, а затем незаметно выносили через контрольно-пропускной пункт аэропорта", — сказала Волк журналистам.

Как выяснили правоохранители, мобильные телефоны и планшетные компьютеры злоумышленники реализовывали через торговую сеть или дарили друзьям и родственникам. При обысках у работников авиапредприятия были изъяты средства мобильной связи и иные материальные ценности.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.