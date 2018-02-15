Экспертиза фрагментов тел погибших при крушении Ан-148 идет круглосуточно

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Молекулярно-генетическая экспертиза фрагментов тел погибших при крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области проводится круглосуточно, сообщил РИА Новости в четверг представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На контроле проведение молекулярно-генетической идентификационной экспертизы, она проходит в круглосуточном режиме", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.