Из томской школы эвакуировали более 300 человек после распыления газа

НОВОСИБИРСК, 15 фев — РИА Новости. Учащиеся и педагоги школы №64 в Томске в четверг были эвакуированы из-за распыленного, предположительно, одним из учеников газа из баллончика, сообщает горадминистрация.

"Неустановленным пока лицом, предположительно из числа учащихся, был распылен газовый баллончик. По предварительной оценке специалистов, незамедлительно вызванных на место, перцовый. В течение семи минут педагоги эвакуировали из здания 286 детей и 25 взрослых. Десять детей с жалобами на першение в горле были осмотрены специалистами скорой помощи, семь из них доставлены в БСМП №2 для получения дополнительной медицинской консультации", — говорится в сообщении.

В городском департаменте образования пояснили, что на данный момент сделанные газоанализатором замеры не зафиксировали превышения предельно допустимой нормы газов в помещении. Тем не менее, руководство школы приняло решение о роспуске детей, обучающихся в первую смену. Они переданы родителям. Занятия во вторую смену также отменены, в здании школы будет проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Свою проверку по факту произошедшего проводит полиция.

"Школьник, который проносит газовый баллончик, является источником опасности для других детей. Поскольку ни педагоги, ни сотрудники охраны по закону не имеют права обыскивать детей на входе в образовательное учреждение, ответственность за то, что ребенок проносит в школу, целиком лежит на родителях", — привели в мэрии слова замначальника по безопасности образовательных учреждений департамента образования администрации Томска Константина Беляева.