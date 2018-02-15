В Нефтеюганске будут судить няню, избивавшую ребенка за нежелание есть

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уголовно дело в отношении няни из Нефтеюганска, которая избила ребенка за то, что он отказался есть, передано в суд, сообщила пресс-служба СК России.
Следствием установлено, что 14 декабря 2017 года 31-летняя женщина, работавшая няней у одной из семей в Нефтеюганске, нанесла ребенку несколько ударов рукой, а также бросила его на пол. Так женщина отреагировала на то, что ребенок не хотел есть. Произошедшее было снято с помощью веб-камеры, установленной в квартире матерью ребенка.
Следователи уточняют, что женщина обвиняется по статьям УК РФ "Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
После проверки следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".