В Нефтеюганске будут судить няню, избивавшую ребенка за нежелание есть

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уголовно дело в отношении няни из Нефтеюганска, которая избила ребенка за то, что он отказался есть, передано в суд, сообщила пресс-служба СК России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, избивавшей малолетнего ребенка… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 14 декабря 2017 года 31-летняя женщина, работавшая няней у одной из семей в Нефтеюганске, нанесла ребенку несколько ударов рукой, а также бросила его на пол. Так женщина отреагировала на то, что ребенок не хотел есть. Произошедшее было снято с помощью веб-камеры, установленной в квартире матерью ребенка.

Следователи уточняют, что женщина обвиняется по статьям УК РФ "Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее в интернет-сообществе, посвященном городу Нефтеюганску, появилась публикация о местной жительнице, которая подрабатывала няней на протяжении двух недель. По словам автора, в этот период у ребенка начались регулярные приступы истерики. Родители приняли решение прибегнуть к видеосъемке, которая, как подчеркивается, и позволила запечатлеть "факты истязания и побоев".

После проверки следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".