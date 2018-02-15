Летевший в Якутск самолет вернулся в Благовещенск из-за неполадок

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Летевший в Якутск самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета Благовещенск из-за нарушения в работе одного из двигателей, Росавиация проверяет инцидент, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что утром в четверг самолет авиакомпании "Якутия", летевший из Благовещенска в Якутск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. На борту были 31 пассажир и четыре члена экипажа. Запасной борт должен прибыть в Благовещенск в 17.00 (11.00 мск). ИА "Амур.инфо" сообщило со ссылкой на очевидцев, что у пассажирского самолета, вылетевшего в Якутск, работал только один двигатель, поэтому он совершил аварийную посадку в Благовещенске.

"Предварительная версия — нарушение в работе одного из двигателей. Комиссия межрегионального территориального управления Росавиации проводит проверку по данному факту, после материалы будут переданы в транспортную прокуратуру для принятия решения", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах, самопроизвольного отключения двигателя не было, сработал датчик, который показывает уровень давления, и пилоты отключили двигатель сами.