МЧС назвало возможную причину пожара в Самарской области, где погибли дети

САМАРА, 15 фев – РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в Самарской области, где погибли трое детей, по предварительным данным стал поджог, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в четверг пресс-службе ГУМЧС по региону.

"По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Предполагаемый подозреваемый задержан сотрудниками полиции", — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в трехквартирном доме населенного пункта Лозовка в Кинель-Черкасском районе Самарской области вечером 14 февраля. По данным ГУМЧС, пожар был своевременно ликвидирован в 22.08 (21.08 мск).

"Трое погибших детей были из многодетной семьи. Всего в семье семь детей. Четверых героически спасли очевидцы", — добавил собеседник агентства.