Дела уральских налетчиков-велосипедистов направлены в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИ Новости. Дела четырех налетчиков-велосипедистов, грабивших банки, направлены в суд в Екатеринбурге, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.

По данным ведомства, мужчинам инкриминируют участие в разбоях. Среди обвиняемых – два брата 1992 года рождения. По версии следствия, в июне 2016 года они совершили налет на банковский офис на улице Технической, похитив 269 тысяч рублей. В сентябре того же года напали на банковский офис, расположенный на улице Белинского, и вынесли оттуда 3,9 миллиона рублей, 34 тысячи долларов США и 16,8 тысячи евро. В июне 2017 года налетчики-велосипедисты попытались ограбить финансовое учреждение на улице Щербакова, но были задержаны.

"Необходимо отметить, что один из соучастников заключил досудебное соглашение, в силу чего материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. Обвинительное заключение в отношении него было утверждено прокуратурой 9 февраля, и уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении троих членов ОПГ направлено также для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", — уточняет прокуратура.