Дела уральских налетчиков-велосипедистов направлены в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИ Новости. Дела четырех налетчиков-велосипедистов, грабивших банки, направлены в суд в Екатеринбурге, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.
"Необходимо отметить, что один из соучастников заключил досудебное соглашение, в силу чего материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. Обвинительное заключение в отношении него было утверждено прокуратурой 9 февраля, и уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении троих членов ОПГ направлено также для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", — уточняет прокуратура.